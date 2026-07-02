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Киммих о вылете Германии с ЧМ-2026: «Мы планировали успешно провести турнир, достойно представить страну и внести вклад в ее развитие. И мы потерпели неудачу. Снова. Это меня убивает»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о вылете с чемпионата мира-2026.

Немецкая национальная команда уступила сборной Парагвая в 1/16 финала (1:1, пен. 3:4) и завершила выступления на турнире.

"Сейчас я просто опустошен, и мне совсем не хочется ничего говорить. Но сталкиваться с такими ситуациями — это часть работы. Вместе мы планировали провести очень успешный чемпионат мира, достойно представить Германию и внести небольшой вклад в позитивное развитие нашей страны. И мы потерпели неудачу. Снова. И это меня убивает.

Как бы я ни гордился тем, что являюсь капитаном этой команды, и как бы ни было важно для меня вывести нас на этот турнир, разочарование от того, как все обернулось, не менее велико.

Я никогда не сдавался. Но мне определенно понадобится больше, чем несколько дней, чтобы прийти в себя и снова встать на ноги.

Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал нас. Мы хотели бы отплатить вам и самим себе гораздо большим", — написал Киммих.