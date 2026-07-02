«Севилья» арендовала вратаря сборной Греции Влаходимоса у «Ньюкасла» еще на сезон

Испанский клуб объявил, что взял игрока «Ньюкасла» в новую аренду. Прошлый сезон футболист сборной Греции тоже провел в «Севилье».
В сезоне-2025/26 Одиссеас провел 33 матча в Ла Лиге и пропустил 52 гола.
Изображение: https://sevillafc.es/
Одиссеас Влаходимос проведет в «Севилье» еще один сезон.
Испанский клуб объявил, что взял игрока «Ньюкасла» в новую аренду. Прошлый сезон футболист сборной Греции тоже провел в «Севилье».
В сезоне-2025/26 Одиссеас провел 33 матча в Ла Лиге и пропустил 52 гола.
Изображение: https://sevillafc.es/