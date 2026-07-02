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«Севилья» арендовала вратаря сборной Греции Влаходимоса у «Ньюкасла» еще на сезон

Одиссеас Влаходимос проведет в «Севилье» еще один сезон.

Испанский клуб объявил, что взял игрока «Ньюкасла» в новую аренду. Прошлый сезон футболист сборной Греции тоже провел в «Севилье».

В сезоне-2025/26 Одиссеас провел 33 матча в Ла Лиге и пропустил 52 гола.

Изображение: https://sevillafc.es/