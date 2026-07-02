Президент Кабо-Верде о матче с Аргентиной: «Мы можем выиграть 1:0. Будем играть на победу и покинем ЧМ с высоко поднятыми головами вне зависимости от результата»

Матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года состоится 4 июля и начнется в 01:00 по московскому времени.
— Господин президент, «синие акулы» встретятся с действующими чемпионами мира, Аргентиной, в плей-офф. Как, по-вашему, пройдет эта игра?
— Я надеюсь, что Кабо-Верде продолжит хорошо играть. Мы отправились на чемпионат мира, чтобы написать свою судьбу, встретиться с чемпионами. Так что мы будем противостоять Аргентине и Месси с той же решительностью, с тем же желанием победить и выйти в следующий раунд.
У игроков сборной Кабо-Верде есть 100% веры, 100% надежды, и их футболки будут мокрыми от пота. Так что у нас 100% есть шанс выиграть у Аргентины.
В матчах с грандами мы можем выиграть или проиграть. Однако, как бы ни закончился матч с Аргентиной, мы будем играть на победу. Вне зависимости от результата мы покинем чемпионат мира с высоко поднятыми головами и чувством выполненной миссии. Я думаю, Кабо-Верде может победить Аргентину со счетом 1:0, — сказал Невеш.