Президент Кабо-Верде о матче с Аргентиной: «Мы можем выиграть 1:0. Будем играть на победу и покинем ЧМ с высоко поднятыми головами вне зависимости от результата»

— Я надеюсь, что Кабо-Верде продолжит хорошо играть. Мы отправились на чемпионат мира, чтобы написать свою судьбу, встретиться с чемпионами. Так что мы будем противостоять Аргентине и Месси с той же решительностью, с тем же желанием победить и выйти в следующий раунд.