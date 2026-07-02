Судья после ВАР назначил пенальти в пользу Бельгии в матче с Сенегалом — Камара сбил Тилеманса в штрафной. Юри забил с точки на 125-й

Европейская команда одержала победу над африканской в 1/16 финала чемпионата мира (3:2). На 117-й минуте встречи игрок сенегальцев Ламин Камара сбил полузащитника соперника Юри Тилеманса в штрафной площади соперника после прострела с фланга. Эпизод продолжился — Доди Лукебакио пробил в перекладину.