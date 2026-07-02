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Пулишич, Балогун, Джеко и Колашинац — в стартовых составах на матч США и Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Сборные США и Боснии и Герцеговины опубликовали составы на матч ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

За американскую команду с первой минуты сыграют:

— вратарь: Мэтт Фриз;

— защита: Энтони Робинсон, Серджиньо Дест, Тим Рим, Крис Ричардс, Александр Фриман;

— полузащита: Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман;

— атака: Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун.

В составе европейцев выступят:

— вратарь: Никола Василь;

— защита: Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Дедич, Никола Катич, Степан Раделич;

— полузащита: Армин Гигович, Иван Шуньич;

— атака: Эрмедин Демирович, Эдин Джеко, Керим Алайбегович.

США — Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция начнется в 03:00.