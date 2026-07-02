Пулишич, Балогун, Джеко и Колашинац — в стартовых составах на матч США и Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

За американскую команду с первой минуты сыграют:
— вратарь: Мэтт Фриз;
— защита: Энтони Робинсон, Серджиньо Дест, Тим Рим, Крис Ричардс, Александр Фриман;
— полузащита: Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман;
— атака: Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун.
В составе европейцев выступят:
— вратарь: Никола Василь;
— защита: Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Дедич, Никола Катич, Степан Раделич;
— полузащита: Армин Гигович, Иван Шуньич;
— атака: Эрмедин Демирович, Эдин Джеко, Керим Алайбегович.
США — Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция начнется в 03:00.