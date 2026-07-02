«Тоттенхэму» интересен Крупи, «Борнмут» хочет 80 млн фунтов за вингера. «Шпоры» также рассматривают Леау

Лондонский клуб хочет усилить позицию левого вингера, и выступающий за «Борнмут» футболист является главным кандидатом на эту роль, сообщает The Independent. «Вишни» хотят получить около 80 миллионов фунтов за 20-летнего игрока. Интерес к французу также проявляют «Арсенал» и «ПСЖ».
Отмечается, что «шпоры» также рассматривают возможность подписания Рафаэла Леау и обсуждали этот вариант в рамках ознакомительных контактов с представителями «Милана». Также есть вероятность, что «Тоттенхэм» вернется к кандидатуре Савиньо — лондонцы пытались подписать игрока «Манчестер Сити» в прошлом году.
В прошлом сезоне АПЛ Крупи провел 33 матча и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.