Тилеманс с дублем — лучший игрок матча Бельгия — Сенегал на ЧМ

Полузащитник сборной Бельгии сделал дубль — сначала сравнял счет на 89-й минуте, переведя игру в овертайм, затем реализовал победный пенальти на 125-й минуте.
Тилеманс набрал первые результативные баллы на этом турнире.
Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча Бельгия — Сенегал (3:2) в 1/16 ЧМ-2026.
Полузащитник сборной Бельгии сделал дубль — сначала сравнял счет на 89-й минуте, переведя игру в овертайм, затем реализовал победный пенальти на 125-й минуте.
Тилеманс набрал первые результативные баллы на этом турнире.