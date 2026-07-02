Тренер Сенегала Тиав о 2:3 от Бельгии: «Это больно, но мы должны поздравить команду, которая выложилась полностью. Таков футбол, нужно это принять. Не хочу много говорить о пенальти»

"Я не хочу комментировать решение судьи. Это больно, но мы должны поздравить команду, которая выложилась полностью. Мы не очень хорошо распорядились преимуществом в два мяча. Каждый может высказать свое мнение пенальти, я не хочу много говорить об этом.