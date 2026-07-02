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Тренер Сенегала Тиав о 2:3 от Бельгии: «Это больно, но мы должны поздравить команду, которая выложилась полностью. Таков футбол, нужно это принять. Не хочу много говорить о пенальти»

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав высказался о поражении от команды Бельгии в 1/16 финала чемпионата мира (2:3).

Европейская команда уступала со счетом 0:2 к 86-й минуте, но отыгралась и перевела игру в дополнительное время. Победный гол забил Юри Тилеманс с пенальти на 125-й.

"Я не хочу комментировать решение судьи. Это больно, но мы должны поздравить команду, которая выложилась полностью. Мы не очень хорошо распорядились преимуществом в два мяча. Каждый может высказать свое мнение пенальти, я не хочу много говорить об этом.

У нас были проблемы с физикой, некоторые игроки были истощены, поэтому мы были вынуждены сделать замены. Мы должны это принять, таков футбол", — сказал Тиав.