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О’Хара о сборной Англии: «Как мы могли не взять Трента? Ставить Спенса правым защитником — это преступление. Мы просто ужасны, Палмер сейчас сидит где-нибудь на Ибице и смеется»

Экс-футболист «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал Томаса Тухеля за выбор состава сборной Англии на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Англичане одержали волевую победу над сборной ДР Конго в 1/16 финала турнира.

"Кейн способен в одиночку выиграть матч. Беллингем тоже. Но нельзя выиграть чемпионат мира двумя игроками. У Франции таких футболистов шесть или семь. А где наши игроки, которые способны создать момент из ничего?

Я не хотел поднимать эту тему, но все же скажу. Коул Палмер. Трент (Александер-Арнолд — Спортс«“). Их оставили дома. Позиция правого защитника. Это почти преступление, что нам приходится ставить туда Спенса. Спенс даже не играет на позиции правого защитника в “Тоттенхэме”, который закончил сезон на 17-м месте!

Я смотрю и думаю: что вообще происходит? Что я сейчас вижу? Мадуэке не может добраться до лицевой линии, откатывает мяч Спенсу. А Спенс не хочет подавать. Это просто не его игра. Он атлетичный, хорошо обороняется, но подачи — не его сильная сторона.

И вдруг лучший отрезок матча, когда мы начали хоть что-то показывать, наступил тогда, когда Деклан Райс перешел на правый фланг обороны, а Букайо Сака стал играть справа в атаке. Потому что между ними есть связь. Если у Сака не получалось прорваться к лицевой линии, он возвращал мяч Райсу, а Райс уже выполнял подачу в штрафную.

Как мы могли не взять Трента? Как? Это войдет в историю как одно из худших решений при выборе состава на чемпионат мира. За все время!

Коул Палмер, наверное, сейчас сидит где-нибудь на Ибице и смеется, что его нет в этой сборной. Смеется. Потому что мы ужасны. Мы просто ужасны«, — сказал О’Хара в эфире talkSPORT.