О’Хара о сборной Англии: «Как мы могли не взять Трента? Ставить Спенса правым защитником — это преступление. Мы просто ужасны, Палмер сейчас сидит где-нибудь на Ибице и смеется»

И вдруг лучший отрезок матча, когда мы начали хоть что-то показывать, наступил тогда, когда Деклан Райс перешел на правый фланг обороны, а Букайо Сака стал играть справа в атаке. Потому что между ними есть связь. Если у Сака не получалось прорваться к лицевой линии, он возвращал мяч Райсу, а Райс уже выполнял подачу в штрафную.