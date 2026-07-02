Кроос о вылете Германии с ЧМ: «У нас сейчас нет ни одного игрока мирового класса. Эта команда не способна переключиться на более высокую передачу — мы просто думаем, что мы лучше Парагвая»

Команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая в 1/16 финала (1:1, пен. 3:4) и завершила выступления на турнире.
"У нас сейчас нет ни одного игрока мирового класса. У нас есть игроки с потенциалом стать игроками мирового класса, но это не значит, что они уже игроки мирового класса.
Игроки мирового класса сейчас определяют исходы всех матчей чемпионата мира — и они возглавляют список лучших бомбардиров. У нас нет ни одного такого игрока, нам нужно быть честными в этом.
[Когда у нас были успешные турниры], у меня всегда было ощущение, что мы можем переключиться на более высокую передачу. Эта команда сейчас уже не способна на это. Мы просто думаем, что мы лучше Парагвая и как-то победим", — сказал Кроос в шоу Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe.