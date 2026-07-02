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Игорь Лещук: «Как можно называть футболиста обманщиком? Из-за больших денег? Но ведь ты их не крадешь, тебе платят. Болельщики не знают, через что проходят спортсмены, чтобы чего-то достичь»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о том, что некоторых футболистов называют «обманщиками».

— Вы говорили о восприятии вашей карьеры фанатами. Как реагируете на то, что вас не сильно котируют?

— Конечно, мне это не нравится. То, что я играю мало, — это факт, с этим тяжело поспорить. Если я получу какое-то доверие со стороны тренерского штаба и почувствую, что в меня верят и рассчитывают на меня, то все может быть по-другому.

— В футбольном коммьюнити есть понятие «обманул футбол». Как относитесь к нему?

— Тот труд, который люди проделывают в футболе с восьми лет, тяжело назвать обманом. Прохожие, болельщики не знают, через что проходят спортсмены, чтобы чего-то достичь в карьере, и говорят, что кто-то там обманщик.

Все гуляли с друзьями, развлекались, а у тебя не было свободного времени. Я после школы сразу оставлял вещи дома и шел на тренировку, а потом делал уроки и без сил ложился спать. Так прошло все мое детство.

Как можно называть футболиста обманщиком? Если тебя так называют из-за того, что ты получаешь большие деньги… Но ведь ты их не крадешь, тебе их платят, — сказал Лещук.