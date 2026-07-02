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Кейн стал лучшим игроком матча Англия — ДР Конго с оценкой 8.6 по Индексу ГОЛа, у Гордона 7.9

Харри Кейн получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Англия — ДР Конго (2:1). Нападающий «Баварии» сделал дубль и удостоился оценки 8.6.

Вингер Энтони Гордон, недавно перешедший из «Ньюкасл Юнайтед» в «Барселону», дважды результативно ассистировал Кейну и получил оценку 7,9.

Сборная ДР Конго.

Вратарь: Лионель Мпаси (7.7).

Оборона: Артюр Масуаку (6.3), Аксель Туанзебе (6.2), Аарон Уан-Биссака (6.9), Шансель Мбемба (7.5).

Полузащита: Самюэль Мутуссами (6.4), Нгалайель Мукау (6.2), Ноа Садики (6.6).

Нападение: Натанаэль Мбуку (6.8), Йоан Висса (6.9), Брайан Чипенга (7.3).

Футболисты, выходившие на замену: Эдо Кайембе (6.0), Тео Бонгонда (6.2), Мешак Элиа (5.6).

Сборная Англии.

Вратарь: Джордан Пикфорд (6.3).

Оборона: Нико О’Райли (6.8), Марк Гехи (7.1), Эзри Конса (6.8), Джед Спенс (6.6).

Полузащита: Эллиот Андерсон (7.7), Деклан Райс (7.0), Джуд Беллингем (6.8).

Нападение: Чуквунонсо Мадуэке (7.5), Маркус Рэшфорд (6.9), Харри Кейн (8.6).

Футболисты, выходившие на замену: Букайо Сака (6.6), Эберечи Эзе (6.2), Энтони Гордон (7.9).

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