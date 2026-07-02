Кейн стал лучшим игроком матча Англия — ДР Конго с оценкой 8.6 по Индексу ГОЛа, у Гордона 7.9

Вингер Энтони Гордон, недавно перешедший из «Ньюкасл Юнайтед» в «Барселону», дважды результативно ассистировал Кейну и получил оценку 7,9.
Сборная ДР Конго.
Вратарь: Лионель Мпаси (7.7).
Оборона: Артюр Масуаку (6.3), Аксель Туанзебе (6.2), Аарон Уан-Биссака (6.9), Шансель Мбемба (7.5).
Полузащита: Самюэль Мутуссами (6.4), Нгалайель Мукау (6.2), Ноа Садики (6.6).
Нападение: Натанаэль Мбуку (6.8), Йоан Висса (6.9), Брайан Чипенга (7.3).
Футболисты, выходившие на замену: Эдо Кайембе (6.0), Тео Бонгонда (6.2), Мешак Элиа (5.6).
Сборная Англии.
Вратарь: Джордан Пикфорд (6.3).
Оборона: Нико О’Райли (6.8), Марк Гехи (7.1), Эзри Конса (6.8), Джед Спенс (6.6).
Полузащита: Эллиот Андерсон (7.7), Деклан Райс (7.0), Джуд Беллингем (6.8).
Нападение: Чуквунонсо Мадуэке (7.5), Маркус Рэшфорд (6.9), Харри Кейн (8.6).
Футболисты, выходившие на замену: Букайо Сака (6.6), Эберечи Эзе (6.2), Энтони Гордон (7.9).
Следите за ЧМ-2026 в приложении ГОЛ.