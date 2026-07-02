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Тилеманс стал лучшим игроком матча Бельгия — Сенегал с оценкой 8.8 по Индексу ГОЛа, у Троссарда и Исмаилы Сарра — по 8.4

Юри Тилеманс получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Бельгия — Сенегал (3:2). Полузащитник «Астон Виллы» стал автором двух голов и удостоился оценки 8.8.

Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард набрал 8.4, как и форвард «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр.

Сборная Сенегала.

Вратарь: Мори Диав (5.2).

Оборона: Исмаиль Якобс (6.2), Мусса Ниакате (7.2), Пате Сисс (7.0), Крепен Диатта (7.0).

Полузащита: Идрисса Гуйе (6.7), Пап Гуйе (6.4), Хабиб Диарра (8.0).

Нападение: Илиман Ндиай (6.8), Садьо Мане (7.1), Исмаила Сарр (8.4).

Футболисты, выходившие на замену: Пап Матар Сарр (6.2), Ламин Камара (5.3), Ибраим Мбайе (6.3).

Сборная Бельгии.

Вратарь: Тибо Куртуа (6.4).

Оборона: Максим де Кейпер (6.2), Артюр Теате (6.9), Брандон Мехеле (7.0), Тимоти Кастань (6.9).

Полузащита: Ханс Ванакен (6.1), Юри Тилеманс (8.8), Кевин де Брюйне (6.3).

Нападение: Леандро Троссард (8.4), Жереми Доку (6.6), Шарль де Кетеларе (5.4).

Футболисты, выходившие на замену: Тома Менье (7.4), Николас Раскин (6.2), Ромелу Лукаку (7.8), Доди Лукебакио (7.0), Диегу Морейра (6.2).

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