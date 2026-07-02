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У США четвертый подряд выход в ⅛ финала ЧМ. Лучшее достижение в истории — четвертьфинал 2002-м

Сборная США вышла в ⅛ финала на домашнем ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Маурисио Почеттино обыграла сборную Боснии и Герцеговины (2:0) в игре 1/16 финала турнира.

Американская сборная вышла в ⅛ финала в четвертый раз подряд на чемпионатах мира, в которых участвовала.

США играли в ⅛ финала на турнирах в 2010, 2014 и 2022 году. Чемпионат мира в России в 2018 году команда пропустила.

Лучшим достижением на чемпионатах мира является выход американской команды в четвертьфинал в 2002 году — тогда уступили Германии (0:1).

Сейчас в ⅛ финала США сыграют с Бельгией.