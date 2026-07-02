У США четвертый подряд выход в ⅛ финала ЧМ. Лучшее достижение в истории — четвертьфинал 2002-м

Команда тренера Маурисио Почеттино обыграла сборную Боснии и Герцеговины (2:0) в игре 1/16 финала турнира.
Американская сборная вышла в ⅛ финала в четвертый раз подряд на чемпионатах мира, в которых участвовала.
США играли в ⅛ финала на турнирах в 2010, 2014 и 2022 году. Чемпионат мира в России в 2018 году команда пропустила.
Лучшим достижением на чемпионатах мира является выход американской команды в четвертьфинал в 2002 году — тогда уступили Германии (0:1).
Сейчас в ⅛ финала США сыграют с Бельгией.