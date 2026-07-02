Тилльман с голом со штрафного — лучший игрок матча США и Боснии и Герцеговины

На 82-й минуте хавбек, представляющий «Байер», забил голом ударом со штрафного.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча США — Босния и Герцеговина.
США идут дальше! Босния не потревожила даже в большинстве.
Полузащитник сборной США Малик Тилльман признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Боснии и Герцеговины (2:0).
На 82-й минуте хавбек, представляющий «Байер», забил голом ударом со штрафного.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча США — Босния и Герцеговина.
США идут дальше! Босния не потревожила даже в большинстве.