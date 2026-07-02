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«2−3 наших могли бы спокойно судить на ЧМ. Не то чтобы кашу не испортили, а были бы на ведущих ролях». Николай Левников о российских арбитрах

Членом экспертной комиссии УЕФА по развитию судей Николай Левников считает, что российские арбитры могли бы работать на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— Наверняка, наблюдая за работой иностранных коллег на турнире, прикидывали: а как бы смотрелись на этом уровне наши ребята…

— Вы знаете, я хорошо знаю арбитров, которые работают на ЧМ-2026, особенно европейских.

Будучи членом судейского комитета УЕФА, многих инспектировал. Был с ними на сборах, видел, как они росли, представляю их уровень. То же самое касается наших судей.

Поэтому с уверенностью могу сказать: два-три наших арбитра на сегодняшний день могли бы спокойно судить на чемпионатах мира.

Они не то чтобы кашу не испортили, а были бы на ведущих ролях, — сказал Николай Левников.