Пап Гуйе приостановил карьеру в сборной Сенегала — при текущем тренерском штабе. Хавбека «Вильярреала» заменили на 66-й минуте матча с Бельгией

Африканская команда проиграла сборной Бельгии (2:3, дополнительное время) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Пап Гуйе вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте, когда сенегальцы вели 2:0.
«Я еще вернусь к вам, чтобы сказать несколько слов о вылете… Но сейчас я объявляю о паузе в выступлениях за сборную, пока этот тренерский штаб продолжает работу», — написал футболист «Вильярреала» в социальной сети.
У Гуйе на турнире 2 гола и 1 передача в 4 матчах. Все результативные действия он сделал в игре против Ирака (5:0).
Главным тренером сборной Сенегала является Пап Тиав.
АААААА! Безумный камбэк Бельгии! Почти драка, спасение на 86-й и 89-й, пенальти на 120+5.