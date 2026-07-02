Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.77
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
2
:
ДР Конго
1
П1
X
П2

Пап Гуйе приостановил карьеру в сборной Сенегала — при текущем тренерском штабе. Хавбека «Вильярреала» заменили на 66-й минуте матча с Бельгией

27-летний полузащитник Пап Гуйе объявил о паузе в выступлениях за сборную Сенегала.

Источник: Спортс‘’

Африканская команда проиграла сборной Бельгии (2:3, дополнительное время) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Пап Гуйе вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте, когда сенегальцы вели 2:0.

«Я еще вернусь к вам, чтобы сказать несколько слов о вылете… Но сейчас я объявляю о паузе в выступлениях за сборную, пока этот тренерский штаб продолжает работу», — написал футболист «Вильярреала» в социальной сети.

У Гуйе на турнире 2 гола и 1 передача в 4 матчах. Все результативные действия он сделал в игре против Ирака (5:0).

Главным тренером сборной Сенегала является Пап Тиав.

АААААА! Безумный камбэк Бельгии! Почти драка, спасение на 86-й и 89-й, пенальти на 120+5.