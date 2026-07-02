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Гильермо Абаскаль: «Мой цикл в России не завершен. Вернуться в РПЛ было бы правильно. Наш агрессивный футбол хорошо сочетается с лигой»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мыслями о перспективе вернуться в РПЛ.

Источник: Спортс‘’

"Если честно, я считаю, что мой цикл в России не завершен. Были различные обстоятельства, но культура и спортивная среда этой страны мне очень близки.

Вернуться было бы правильно — чтобы заново окунуться в чемпионат, в котором мы хорошо работали, но во втором сезоне не достигли целей.

У меня теперь больше опыта, я слежу за лигой, Данил (аналитик Данил Баженов — Спортс«“) все еще со мной.

Наш футбол — агрессивный, с давлением, высокой линией обороны и насыщенной атакой — хорошо сочетается с РПЛ", — сказал Гильермо Абаскаль.

Испанский специалист возглавлял красно-белых с июня 2022 года по апрель 2024 года.