Гильермо Абаскаль: «Мой цикл в России не завершен. Вернуться в РПЛ было бы правильно. Наш агрессивный футбол хорошо сочетается с лигой»

"Если честно, я считаю, что мой цикл в России не завершен. Были различные обстоятельства, но культура и спортивная среда этой страны мне очень близки.
Вернуться было бы правильно — чтобы заново окунуться в чемпионат, в котором мы хорошо работали, но во втором сезоне не достигли целей.
У меня теперь больше опыта, я слежу за лигой, Данил (аналитик Данил Баженов — Спортс«“) все еще со мной.
Наш футбол — агрессивный, с давлением, высокой линией обороны и насыщенной атакой — хорошо сочетается с РПЛ", — сказал Гильермо Абаскаль.
Испанский специалист возглавлял красно-белых с июня 2022 года по апрель 2024 года.