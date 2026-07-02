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Мостовой о Нагельсманне: «Бессовестный человек. Как в сборную Германии может назначаться человек, который никогда не играл в футбол? Безобразие»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой выразил свое отношение к главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну.

Источник: Спортс‘’

Германия вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, проиграв Парагваю по пенальти.

"Немцы в числе фаворитов у меня не были с самого начала. Сейчас я в этом только лишний раз убедился. Бессовестные люди существуют везде.

Когда [тренер сборной Нидерландов Рональд] Куман уходит после проигрыша, другие уходят, а Нагельсманн остается. Совершенно бессовестный человек. Такой результат только из-за него.

Как может в сборную Германии, которая четырежды становилась чемпионом мира, назначаться человек, который в футбол нормально никогда в жизни не играл? Это просто безобразие.

А он бессовестный вместо того, чтобы взять на себя ответственность после такого провала, заявляет, что дальше будет работать. Да ты должен был прямо со стадиона уйти и уехать.

Нагельсманн понимает, что его все забудут в один день, а так он на слуху. У нас и в нашем чемпионате есть несколько таких специалистов", — сказал Александр Мостовой.