Тилльман стал лучшим игроком матча США — Босния с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа. Василь — худший, у него 4.6

Малик Тилльман получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира США — Босния и Герцеговина (2:0). Полузащитник «Байера» забил со штрафного на 82-й минуте и удостоился оценки 8.1.
Сборная США.
Вратарь: Мэтт Фриз (7.2).
Оборона: Энтони Робинсон (7.4), Тим Рим (7.2), Крис Ричардс (7.0), Александр Фриман (7.3), Серджиньо Дест (6.5).
Полузащита: Малик Тилльман (8.1), Тайлер Адамс (6.7), Кристиан Пулишич (6.8), Уэстон Маккенни (7.2).
Нападение: Фоларин Балогун (6.7).
Футболисты, выходившие на замену, не получили оценок.
Сборная Боснии и Герцеговины.
Вратарь: Никола Василь (4.6).
Оборона: Сеад Колашинац (6.5), Степан Раделич (5.8), Никола Катич (6.3), Тарик Мухаремович (6.9), Амар Дедич (6.6).
Полузащита: Армин Гигович (6.4), Иван Шуньич (6.0), Керим Алайбегович (6.3).
Нападение: Эдин Джеко (6.2), Эрмедин Демирович (6.4).
Футболисты, выходившие на замену: Беньямин Тахирович (6.7), Эсмир Байрактаревич (6.3), Амар Мемич (5.9), Эрмин Махмич (5.8), Харис Табакович (5.8).
Как видно из оценок, худшим игроком матча стал вратарь боснийской национальной команды и «Санкт-Паули» Никола Василь.
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