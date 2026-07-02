Тилльман стал лучшим игроком матча США — Босния с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа. Василь — худший, у него 4.6

Малик Тилльман получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира США — Босния и Герцеговина (2:0). Полузащитник «Байера» забил со штрафного на 82-й минуте и удостоился оценки 8.