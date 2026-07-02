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Орлов о желании Глушенкова смотреть ЧМ-2026 с полуфиналов: «Снобизм какой-то! Пока еще молод… Должен по возможности смотреть все игры, учиться»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о желании полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова смотреть ЧМ-2026 с полуфиналов.

Источник: Спортс‘’

"Я совсем не понял Максима Глушенкова, который в интервью заявил, что, возможно, начнет смотреть турнир только с полуфиналов.

Ну как это? Он наоборот должен по возможности смотреть все игры, учиться, сопоставлять, смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее.

А он… Это снобизм какой-то! Пока еще молод…" — сказал Геннадий Орлов.

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