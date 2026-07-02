Орлов о желании Глушенкова смотреть ЧМ-2026 с полуфиналов: «Снобизм какой-то! Пока еще молод… Должен по возможности смотреть все игры, учиться»

"Я совсем не понял Максима Глушенкова, который в интервью заявил, что, возможно, начнет смотреть турнир только с полуфиналов.
Ну как это? Он наоборот должен по возможности смотреть все игры, учиться, сопоставлять, смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее.
А он… Это снобизм какой-то! Пока еще молод…" — сказал Геннадий Орлов.
Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.Читать дальше