Зеедорф о расизме в адрес игроков Нидерландов после вылета с ЧМ-2026: «Пришло время европейским странам занять твердую позицию. Молчание недопустимо»

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) ранее выпустила заявление в связи с расистскими оскорблениями в адрес игроков национальной сборной после вылета с ЧМ-2026.
"Мы знаем, что не все расисты и не все дискриминируют.
Главная проблема, которую я наблюдаю на протяжении многих лет, заключается в том, что даже люди с добрым сердцем не выступают против подобного поведения.
Думаю, что пришло время нидерландскому обществу и не только, будь то Бельгия, Франция или Германия, особенно европейским странам, занять твердую позицию.
Займите позицию в отношении того, кем вы хотите быть. Займите позицию в отношении ценностей, которые вы хотите представлять. Молчание недопустимо.
Те, кто молчит, на самом деле являются частью проблемы. Это касается всех. Игроков, тренеров, федерации, которая уже принимает определенные меры, ФИФА, всех институтов, политиков в Нидерландах.
Хватит. Пришло время принять серьезные, решительные меры, чтобы наказать тех, кто ведет себя подобным образом", — сказал Кларенс Зеедорф.