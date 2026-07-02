Джейми Каррагер: «Кейн в 2026-м — это как Чарльтон для Англии 60 лет назад. Маяк надежды, вселивший веру в победу на крупном турнире. Только рядом нет Мура, Бэнкса или Болла»

В эпоху более сильной Англии — с большим количеством игроков мирового класса вокруг него, как это было у легенды «Манчестер Юнайтед» в 1966 году — у Кейна был бы не только шанс сравниться с Чарльтоном. Он был бы в лучшем положении, чтобы затмить его", — написал Джейми Каррагер.