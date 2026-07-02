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«Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне. Он отвлекает защитников и способен решить исход матча». Нани о Криштиану

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани поделился мыслями об игре Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард забил 2 мяча в 3 матчах.

"Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне.

Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей.

Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.

Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения.

Например, если я бегу беру и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство", — сказал Нани.