Сафонов стал амбассадором пива Red Finch 0.0

"Для меня футбол всегда был чем-то большим, чем просто игра. Это эмоции, страсть и особая атмосфера, которой хочется делиться с другими. Мне близок подход команды Red Finch 0.0. Ребята объединяют эти ценности и стремятся стать частью современной футбольной культуры.
Меня впечатлило, сколько интересных вещей уже делает команда и сколько еще планирует сделать. Надеюсь, что вместе мы сможем создать для болельщиков множество ярких и по-настоящему крутых проектов", — сказал Сафонов о новом сотрудничестве.
Кампания с участием Матвея Сафонова пройдет с июля по сентябрь и объединит спортивные события, медиапроекты и активности бренда для болельщиков и не только.
Red Finch 0.0 — часть компании «Напитки Вместе», которая уже сотрудничает с ЦСКА, «Локомотивом», ФНЛ, Медиалигой, хоккейным «Авангардом», а также спонсирует футбольные трансляции «Матч ТВ».