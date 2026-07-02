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Маккенни об удалении Балогуна: «Не думаю, что это красная. На ЧМ-2026 было много таких эпизодов, когда карточку вообще не показывали»

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни оценил удаление форварда команды Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

Источник: Спортс‘’

Нападающий получил прямую красную карточку после из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.

"На протяжении всего турнира было много подобных эпизодов с участием других игроков, когда вообще не показывали карточку.

Поэтому удаление Фоларина расстраивает.

Не знаю протокол принятия данных решений, но из того, что говорили мои партнеры по команде, не думаю, что это красная карточка", — заявил Уэстон Маккенни.

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