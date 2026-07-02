Лалас об удалении Балогуна в матче с Боснией: «Будь у него фамилия Месси, он остался бы на поле. Это не красная, паршивое решение»

Нападающий сборной США получил прямую красную карточку из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.
"Это не красная карточка. Я понимаю, что в моменте это выглядело плохо, что на повторе это выглядело плохо. Но ты должен чувствовать, понимать, что происходит.
Я думаю, это было паршивое решение, это была паршивая красная карточка. Но что мне понравилось, так это реакция от сборной США. Она победила по-другому, но я все равно очень рад. Нужно отдать должное этим десяти парням, заменам, которые сделал Почеттино.
Мне ужасно жаль Балогуна. Можно протестовать, можно подать жалобу или что-то в этом роде — я думаю, это ни к чему не приведет. Но нужно сказать, что если бы у него была фамилия Месси, он бы остался на поле, как мы видели ранее на этом турнире. Он мог бы сыграть в Сиэтле в понедельник", — сказал Лалас.