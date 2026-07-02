Лалас об удалении Балогуна в матче с Боснией: «Будь у него фамилия Месси, он остался бы на поле. Это не красная, паршивое решение»

Мне ужасно жаль Балогуна. Можно протестовать, можно подать жалобу или что-то в этом роде — я думаю, это ни к чему не приведет. Но нужно сказать, что если бы у него была фамилия Месси, он бы остался на поле, как мы видели ранее на этом турнире. Он мог бы сыграть в Сиэтле в понедельник", — сказал Лалас.