Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.90
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
2
:
ДР Конго
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2

Лалас об удалении Балогуна в матче с Боснией: «Будь у него фамилия Месси, он остался бы на поле. Это не красная, паршивое решение»

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас раскритиковал удаление Фоларина Балогуна в матче сборных США и Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира (2:0).

Источник: Спортс‘’

Нападающий сборной США получил прямую красную карточку из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.

"Это не красная карточка. Я понимаю, что в моменте это выглядело плохо, что на повторе это выглядело плохо. Но ты должен чувствовать, понимать, что происходит.

Я думаю, это было паршивое решение, это была паршивая красная карточка. Но что мне понравилось, так это реакция от сборной США. Она победила по-другому, но я все равно очень рад. Нужно отдать должное этим десяти парням, заменам, которые сделал Почеттино.

Мне ужасно жаль Балогуна. Можно протестовать, можно подать жалобу или что-то в этом роде — я думаю, это ни к чему не приведет. Но нужно сказать, что если бы у него была фамилия Месси, он бы остался на поле, как мы видели ранее на этом турнире. Он мог бы сыграть в Сиэтле в понедельник", — сказал Лалас.