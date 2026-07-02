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Жозе Фонте: «Месси коснулся Бог, но величие Роналду тоже нельзя отрицать: то, чего он достиг, — это невероятно. Нам повезло жить в одно время с этими парнями»

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте высказался.

"Нельзя отрицать, что Месси коснулся Бог. Мы никогда не видели, чтобы кто-то делал то же, что и он. Но и величие Криштиану тоже нельзя отрицать, потому что-то, чего он достиг в мире футбола, — это невероятно и, вероятно, это никогда не повторят. Я рос вместе с ним, я видел, как тяжело ему приходилось работать, чтобы достичь того, чего он достиг.

Я всегда буду фанатом Роналду, но я могу по достоинству оценить то, что Месси… Я играл против него. Нам просто повезло, что мы наблюдаем и живем в то же время, что и эти парни", — сказал Фонте.