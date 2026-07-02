Жозе Фонте: «Месси коснулся Бог, но величие Роналду тоже нельзя отрицать: то, чего он достиг, — это невероятно. Нам повезло жить в одно время с этими парнями»

"Нельзя отрицать, что Месси коснулся Бог. Мы никогда не видели, чтобы кто-то делал то же, что и он. Но и величие Криштиану тоже нельзя отрицать, потому что-то, чего он достиг в мире футбола, — это невероятно и, вероятно, это никогда не повторят. Я рос вместе с ним, я видел, как тяжело ему приходилось работать, чтобы достичь того, чего он достиг.