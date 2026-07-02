Дзюба ищет контракт с зарплатой 800−900 тысяч евро в год. Приоритет форварда — завершить карьеру в «Спартаке», он хочет выиграть титул с красно-белыми (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings.
Минимальный срок контракта должен составлять один год. Нападающий готов принять роль запасного, получая ограниченное игровое время, если речь идет о ведущем клубе РПЛ.
Приоритет для 37-летнего форварда — завершить карьеру в «Спартаке». У игрока есть желание выиграть титул в составе красно-белых.
В прошлом сезоне Дзюба выступал за «Акрон». Он забил 8 голов и сделал 5 передач в 26 матчах Мир РПЛ.
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