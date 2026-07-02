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Логашов о будущем Дзюбы: «Он точно не помешает “Ростову”. Артем может поделиться опытом»

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов порассуждал о будущем Артема Дзюбы.

Источник: Спортс‘’

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

«Нужно понять, для чего “Ростову” нужен Дзюба. Команда и без него справится с задачей попасть в первую десятку РПЛ.

Артем — уже взрослый парень, и его переход точно «Ростову» не повредит. Дзюба может поделиться своим опытом, где-то он пригодится. Артем не любит проигрывать, поэтому он может в каких-то моментах дизморалить ребят.

Надо посмотреть, кто будет тренировать «Ростов». Артему нужен авторитетный специалист. Дзюба точно не помешает «Ростову», — сказал Логашов.

Аресений Логашов выступал за «Ростов», «Локомотив», «Тосно» и другие команды. В медиафутболе он играл за «БроукБойз», GOATS, «Деньги», Rocket Team и «Тандем».