Дани Родригес из «Барсы» перешел в «Динамо» Загреб. У каталонцев есть право обратного выкупа

Родригес учился в академии «Барселоны», Ла Масия, куда перешел в 15 лет из «Реал Сосьедад». Он играл за все возрастные группы в «Барсе», а в последние три сезона выступал за молодежную команду «Барселона Атлетик». Также он дебютировал за основную команду «Барселоны» в мае прошлого года в матче Ла Лиги против «Реал Вальядолид» (2:1).