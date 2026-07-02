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Дани Родригес из «Барсы» перешел в «Динамо» Загреб. У каталонцев есть право обратного выкупа

«Барселона» продала Дани Родригеса в «Динамо» Загреб.

Источник: Спортс‘’

По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы сохранили за собой право выкупа полузащитника.

«20-летний испанский вингер Дани Родригес, до недавнего времени выступавший за “Барселону”, стал новым игроком “Динамо”.

Родригес учился в академии «Барселоны», Ла Масия, куда перешел в 15 лет из «Реал Сосьедад». Он играл за все возрастные группы в «Барсе», а в последние три сезона выступал за молодежную команду «Барселона Атлетик». Также он дебютировал за основную команду «Барселоны» в мае прошлого года в матче Ла Лиги против «Реал Вальядолид» (2:1).

Дани входил в состав юношеской и юниорской сборных. Он играл за сборную Испании U17 на чемпионате Европы 2022 года, а два года спустя стал чемпионом Европы с командой U19, обыграв Францию ​(2:0) в финале«, — говорится в сообщении “Динамо” Загреб.