Каманцев о встречах с клубами РПЛ: «Условному “Спартаку” неинтересно слушать про претензии “Зенита”, и наоборот. Это не совсем полезно и интересно всем — будем искать новые форматы»

Основная проблема: единая повестка, которая была бы интересна всем клубам. Очевидно, что условному «Спартаку» неинтересно слушать про претензии и проблемы «Зенита». И наоборот. У них у каждого своя повестка. Мы пробовали проводить такие мероприятия. И пришли к выводу, что это не совсем полезно и интересно всем. Будем искать новые форматы, — сказал Каманцев.