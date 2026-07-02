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Агент Энцо об интересе «Реала»: «Они любят лучших игроков, а он был одним из лучших в сезоне. Ему нравится “Мадрид”, как и другие клубы Ла Лиги»

Хавьер Пасторе, агент Энцо Фернандеса, прокомментировал информацию об интересе «Реала» к полузащитнику «Челси».

Источник: Спортс‘’

— Да, упоминался и мадридский «Реал». «Реал» любит лучших игроков, и Энцо был одним из лучших в этом сезоне. Он — игрок, который нравится «Реалу», и ему нравится «Реал», так же как и другие клубы [испанской] лиги. Теперь нам нужно немного подождать.

— Нельзя отрицать, что Энцо выглядел очень счастливым в Мадриде во время своих визитов в испанскую столицу.

— Вы все его очень ждете, и, конечно же, он счастлив, но он также счастлив и в Лондоне, потому что игрок показывает лучшие результаты, когда ему комфортно там, где он находится. Энцо был счастлив в английской столице. Он часто приезжал ко мне и встречался с друзьями, которые играют в Испании, в частности, в «Атлетико». Конечно, ему нравится Мадрид, но ему также нравится Лондон. Давайте не будем об этом забывать. Нам приходилось несколько раз разговаривать в течение года, поэтому он много раз приезжал в Мадрид, — сказал Пасторе.