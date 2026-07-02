Агент Энцо об интересе «Реала»: «Они любят лучших игроков, а он был одним из лучших в сезоне. Ему нравится “Мадрид”, как и другие клубы Ла Лиги»

— Вы все его очень ждете, и, конечно же, он счастлив, но он также счастлив и в Лондоне, потому что игрок показывает лучшие результаты, когда ему комфортно там, где он находится. Энцо был счастлив в английской столице. Он часто приезжал ко мне и встречался с друзьями, которые играют в Испании, в частности, в «Атлетико». Конечно, ему нравится Мадрид, но ему также нравится Лондон. Давайте не будем об этом забывать. Нам приходилось несколько раз разговаривать в течение года, поэтому он много раз приезжал в Мадрид, — сказал Пасторе.