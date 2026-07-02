Десятки тысяч фанатов «Лацио» устроили шествие против Лотито. Они несли баннер «Свобода» и скандировали лозунги против президента клуба

Протестующие дошли до стадиона «Фламинио», одного из символических мест в истории «Лацио», и завершили шествие на площади Пьяццале Анкара в Риме. Там была подготовлена ​​сцена, на которой выступили представители организованной фанатской базы. К мероприятию присоединились VIP-персоны клуба и диджей.