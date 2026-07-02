Десятки тысяч фанатов «Лацио» устроили шествие против Лотито. Они несли баннер «Свобода» и скандировали лозунги против президента клуба

Десятки тысяч человек приняли участие в шествии с баннером «Свобода» во главе, сообщает Corriere dello Sport. Болельщики скандировали лозунги и несли транспаранты, направленные против президента, а также многочисленные флаги «Лацио», символизирующими их любовь к клубу.
Протестующие дошли до стадиона «Фламинио», одного из символических мест в истории «Лацио», и завершили шествие на площади Пьяццале Анкара в Риме. Там была подготовлена сцена, на которой выступили представители организованной фанатской базы. К мероприятию присоединились VIP-персоны клуба и диджей.
Среди протестующих появился Франческо Рокка, президент региона Лацио, который обратился к болельщикам в фирменном шарфе «Лацио». В первом ряду был также замечен уволенный сокольничий клуба Хуан Бернабе, который взял с собой орла.