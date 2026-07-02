Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.35
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
21:00
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.90
П2
2.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
3
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2

Серия А готова выделить средства на наем тренера сборной Италии, заявил министр спорта Абоди: «Мы перешли от принципиального нейтралитета к активной позиции и даже предоставлению ресурсов. Это уже прогресс»

Серия А готова выделить средства на назначение нового главного тренера сборной Италии.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил министр спорта и молодежной политики Италии Андреа Абоди.

"Я приветствую все, что помогает укрепить культуру и конкурентоспособность сборной Италии, даже уроки на ошибках прошлого. Если мы перешли от принципиального нейтралитета, а в некоторых случаях и враждебности, к активной позиции и даже к предоставлению ресурсов, это означает, что мы начинаем добиваться определенного прогресса.

Кого бы они ни выбрали, мне это нравится. Какого бы тренера они ни выбрали, мы окажем полную поддержку", — сказал Абоди.