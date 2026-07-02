Серия А готова выделить средства на наем тренера сборной Италии, заявил министр спорта Абоди: «Мы перешли от принципиального нейтралитета к активной позиции и даже предоставлению ресурсов. Это уже прогресс»

"Я приветствую все, что помогает укрепить культуру и конкурентоспособность сборной Италии, даже уроки на ошибках прошлого. Если мы перешли от принципиального нейтралитета, а в некоторых случаях и враждебности, к активной позиции и даже к предоставлению ресурсов, это означает, что мы начинаем добиваться определенного прогресса.