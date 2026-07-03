Испания сыграет с Португалией или Хорватией в ⅛ финала ЧМ-2026

В матче 1/16 финала команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Австрию со счетом 3:0.
На следующей стадии турнира Испания сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия, который пройдет в ночь на 3 июля и начнется в 02:00 по московскому времени.
Испания сыграет с Португалией или Хорватией в ⅛ финала чемпионата мира.
В матче 1/16 финала команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Австрию со счетом 3:0.
На следующей стадии турнира Испания сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия, который пройдет в ночь на 3 июля и начнется в 02:00 по московскому времени.