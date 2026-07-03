Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Австрия на ЧМ-2026 по версии ФИФА

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу со счетом 3:0.
Ямаль начал игру в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. 18-летний вингер, представляющий «Барселону», получил награду лучшему игроку матча по версии ФИФА.
Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Австрия.
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу со счетом 3:0.
Ямаль начал игру в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. 18-летний вингер, представляющий «Барселону», получил награду лучшему игроку матча по версии ФИФА.