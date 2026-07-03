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Де ла Фуэнте после 3:0 с Австрией: «Испания почти достигла совершенства, но можно стать еще лучше во всем. Соперники в ⅛ финала еще сложнее»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался после победы над Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0).

Источник: Спортс‘’

"Великие команды проявляют себя, когда это необходимо. Мы очень внимательно отнеслись к тому, что происходило в предыдущих матчах. Мы почти достигли совершенства во всех аспектах. Нужно продолжать совершенствоваться. Во всем можно стать еще лучше.

В ⅛ финала соперники еще сложнее. Становиться лучше — это в нашем характере. От команды требуется все больше и больше.

Хорватия или Португалия? Мы очень хорошо их знаем, и кто бы ни вышел [в следующую стадию], это будет заслуженно", — сказал де ла Фуэнте в интервью La 1.