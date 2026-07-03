Де ла Фуэнте после 3:0 с Австрией: «Испания почти достигла совершенства, но можно стать еще лучше во всем. Соперники в ⅛ финала еще сложнее»

"Великие команды проявляют себя, когда это необходимо. Мы очень внимательно отнеслись к тому, что происходило в предыдущих матчах. Мы почти достигли совершенства во всех аспектах. Нужно продолжать совершенствоваться. Во всем можно стать еще лучше.