Де ла Фуэнте после 3:0 с Австрией: «Испания почти достигла совершенства, но можно стать еще лучше во всем. Соперники в ⅛ финала еще сложнее»

"Великие команды проявляют себя, когда это необходимо. Мы очень внимательно отнеслись к тому, что происходило в предыдущих матчах. Мы почти достигли совершенства во всех аспектах. Нужно продолжать совершенствоваться. Во всем можно стать еще лучше.
В ⅛ финала соперники еще сложнее. Становиться лучше — это в нашем характере. От команды требуется все больше и больше.
Хорватия или Португалия? Мы очень хорошо их знаем, и кто бы ни вышел [в следующую стадию], это будет заслуженно", — сказал де ла Фуэнте в интервью La 1.