Ойарсабаль о 3:0 с Австрией: «Рад победе, надеюсь, впереди много важных моментов. Испания уверена в себе, мы всегда боремся в важных матчах»

«Я уже говорил, что надеюсь, мне не придется забивать больше голов, если дела у команды пойдут хорошо. Если я смогу помочь таким образом, я это сделаю, а если нет, то помогу другим способом. Мне все равно, я говорю это серьезно. Для меня важно, чтобы моя семья была со мной, и та прекрасная атмосфера, которая царит в раздевалке».