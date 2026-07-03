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Ойарсабаль о 3:0 с Австрией: «Рад победе, надеюсь, впереди много важных моментов. Испания уверена в себе, мы всегда боремся в важных матчах»

Нападающий сборной Испании Микель Ойарсабаль высказался о победе над Австрией (3:0) 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

29-летний футболист, представляющий «Реал Сосьедад», отметился дублем в матче.

О результате.

«Рад победе и взволнован выходом в следующий раунд, дальше будет больше. Надеюсь, впереди еще много важных моментов. Команда давала нам основания для веры в нее в последние несколько лет, она всегда борется в важных матчах. Мы должны уметь побеждать Уругвай, даже когда дела идут не очень хорошо».

О том, что у команды не было пессимизма.

«Люди ищут причины, если хотят, но мы спокойны и уверены в себе. Мы верим, что все может сложиться хорошо, вот и все».

О борьбе за «Золотую бутсу» чемпионата мира.

«Я уже говорил, что надеюсь, мне не придется забивать больше голов, если дела у команды пойдут хорошо. Если я смогу помочь таким образом, я это сделаю, а если нет, то помогу другим способом. Мне все равно, я говорю это серьезно. Для меня важно, чтобы моя семья была со мной, и та прекрасная атмосфера, которая царит в раздевалке».

О своем праздновании.

«Это привет моему сыну Мартину», — сказал Ойарсабаль в интервью DAZN.