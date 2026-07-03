«Арсеналу» интересен Конса. «Астон Вилла» может запросить 60 млн фунтов за 28-летнего защитника (The Telegraph)

Ранее сообщалось о серьезном интересе лондонцев к еще одному игроку «Астон Виллы» — полузащитнику Моргану Роджерсу.
По данным издания, «Вилла» оценила Роджерса в 130 млн фунтов, что значительно больше, чем «Арсенал» рассчитывает за него заплатить.
Остается неясным, попытаются ли «канониры» снизить цену за Роджерса, однако теперь стало известно об их интересе к Консе.
У защитника осталось два года по контракту, и, вероятно, «Астон Вилла» оценит его примерно в 60 млн фунтов. Это тоже превышают сумму, которую «Арсенал» хотел бы выплатить за 28-летнего игрока.
Пока неизвестно, будет ли «Арсенал» делать предложения по Роджерсу и Консе, или же ограничится интересом к одному из них. Считается, что вариант с Консой предложил Микель Артета, который ищет способы развить успех клуба в Премьер-лиге и выйти в финал Лиги чемпионов.
Предпочтительная позиция Консы — центр защиты, но он также может играть на правом фланге обороны. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.