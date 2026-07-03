Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.75
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.30
П2
4.50
Футбол. ЧМ-2026
21:00
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.90
П2
2.50
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
21.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
3
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2

«Арсеналу» интересен Конса. «Астон Вилла» может запросить 60 млн фунтов за 28-летнего защитника (The Telegraph)

Защитник Эзри Конса привлек внимание «Арсенала», сообщает The Telegraph.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось о серьезном интересе лондонцев к еще одному игроку «Астон Виллы» — полузащитнику Моргану Роджерсу.

По данным издания, «Вилла» оценила Роджерса в 130 млн фунтов, что значительно больше, чем «Арсенал» рассчитывает за него заплатить.

Остается неясным, попытаются ли «канониры» снизить цену за Роджерса, однако теперь стало известно об их интересе к Консе.

У защитника осталось два года по контракту, и, вероятно, «Астон Вилла» оценит его примерно в 60 млн фунтов. Это тоже превышают сумму, которую «Арсенал» хотел бы выплатить за 28-летнего игрока.

Пока неизвестно, будет ли «Арсенал» делать предложения по Роджерсу и Консе, или же ограничится интересом к одному из них. Считается, что вариант с Консой предложил Микель Артета, который ищет способы развить успех клуба в Премьер-лиге и выйти в финал Лиги чемпионов.

Предпочтительная позиция Консы — центр защиты, но он также может играть на правом фланге обороны. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.