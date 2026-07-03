«Арсеналу» интересен Конса. «Астон Вилла» может запросить 60 млн фунтов за 28-летнего защитника (The Telegraph)

Пока неизвестно, будет ли «Арсенал» делать предложения по Роджерсу и Консе, или же ограничится интересом к одному из них. Считается, что вариант с Консой предложил Микель Артета, который ищет способы развить успех клуба в Премьер-лиге и выйти в финал Лиги чемпионов.