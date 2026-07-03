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Испания забила больше одного гола в плей-офф ЧМ впервые с 1994 года

Испания не отличалась результативностью в плей-офф чемпионата мира в последние 32 года.

Источник: Спортс‘’

Команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Австрию (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Испанцы забили больше одного гола в плей-офф турнира впервые с 1994 года. Тогда в ⅛ финала была победа со счетом 3:0 над сборной Швейцарии.