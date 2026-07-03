Рангник про 0:3 с Испанией: «Исключительно сильный соперник. Австрия могла бы лучше использовать несколько моментов, действуя смелее»

"Мы вышли из чрезвычайно сложной группы. Даже после жеребьевки мы знали, что есть хорошие шансы занять второе место и затем встретиться с Испанией.
Это был огромный вызов. Но я считаю, что эта команда была бы на равных почти с любым другим соперником и имела бы хорошие шансы на дальнейшее продвижение.
Разочарован тем, что путь подходит к концу. У нас было несколько моментов, которые мы могли бы использовать, проявив немного больше смелости или лучше завершив атаку. Сегодня мы столкнулись с исключительно сильным соперником", — сказал Рангник.