Скалони не согласен, что Аргентине помогают на ЧМ: «Не стоит читать соцсети — кто угодно может написать любую ерунду, и она станет вирусной. Кабо-Верде еще ни разу не проиграло»

[Кабо-Верде] — команда, которая еще не проигрывала. В матче с Саудовской Аравией они заслуживали победы. Против Испании и Уругвая им было немного сложнее. Они хорошо обороняются, играют на контратаках, и у них есть техничные игроки. Мы анализируем их, это достойный соперник. Они нас не удивляют. Это хорошая команда.