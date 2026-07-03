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Скалони не согласен, что Аргентине помогают на ЧМ: «Не стоит читать соцсети — кто угодно может написать любую ерунду, и она станет вирусной. Кабо-Верде еще ни разу не проиграло»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на заявления о фаворитизме по отношению к его команде на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

В 1/16 финала ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Кабо-Верде. Игра пройдет в ночь на субботу, 4 июля, и начнется в 01:00 по московскому времени.

"Мы в порядке. Конечно, мы взволнованы. Нам предстоит встретиться с достойным соперником. Пространства для ошибок становится все меньше. Это игра на выбывание, и мы это понимаем. Мы в хорошей форме. Но это футбол. Впереди очень напряженные матчи. Будет непросто. Такова реальность.

[Кабо-Верде] — команда, которая еще не проигрывала. В матче с Саудовской Аравией они заслуживали победы. Против Испании и Уругвая им было немного сложнее. Они хорошо обороняются, играют на контратаках, и у них есть техничные игроки. Мы анализируем их, это достойный соперник. Они нас не удивляют. Это хорошая команда.

Не стоит читать соцсети, вот и все. В наше время кто угодно может опубликовать любую ерунду, и это становится большим событием. Не стоит придавать этому значения. В социальных сетях бывает, что, когда вы что-то публикуете, это становится вирусным и распространяется везде", — сказал Скалони.