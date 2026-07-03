Сестра Роналду Катя подтвердила, что Криштиану завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю»

Самое главное — насладиться этими двадцатью с лишним годами, которые мы провели вместе. Я невероятно горжусь. Я была в Катаре, теперь я здесь. Это огромный повод для гордости. Я уверена, что мы будем улыбаться в конце. Он уверен в себе, он нервничает не так, чем мы. Я чувствую прилив энергии и уверенности. Нас, болельщиков, это успокаивает. Мы можем быть уверены", — сказала Катя Авейру в эфире Sport TV.