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Сестра Роналду Катя подтвердила, что Криштиану завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю»

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, подтвердила, что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026.

Сегодня сборная Португалии сыграет против Хорватии в 1/16 финала, игра начнется в 02:00 по московскому времени. Роналду начнет встречу в стартовом составе.

"Насколько я знаю, он может попрощаться. Не сегодня, но я думаю, что это конец. Я имею в виду сборную. Согласно надежному источнику, чемпионат мира — это его последний танец на чемпионате мира.

Умные люди, которые любят футбол, должны восхищаться Роналду. Он доминирует уже более 20 лет. Посмотрите, где мы, семья Авейру, сейчас, и откуда мы родом. Вспомните, через какие страдания прошла наша мать… Как вы думаете, повлияет ли критика на наше счастье? Ни за что!

Самое главное — насладиться этими двадцатью с лишним годами, которые мы провели вместе. Я невероятно горжусь. Я была в Катаре, теперь я здесь. Это огромный повод для гордости. Я уверена, что мы будем улыбаться в конце. Он уверен в себе, он нервничает не так, чем мы. Я чувствую прилив энергии и уверенности. Нас, болельщиков, это успокаивает. Мы можем быть уверены", — сказала Катя Авейру в эфире Sport TV.