Гарсия о критике тактики Сенегала после 3:2 на ЧМ: «Под “такими командами” я имел в виду сборные, не привыкшие владеть преимуществом. Прекращать игру ради результата контрпродуктивно»

Когда я сам был менее опытным тренером, то на собственном горьком опыте убедился, что прекращать играть, чтобы любой ценой отстоять результат, контрпродуктивно. Вот что я имел в виду, когда говорил, что такие команды могут потерять свою тактическую структуру в такие моменты", — написал Гарсия в твиттере.