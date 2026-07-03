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Гарсия о критике тактики Сенегала после 3:2 на ЧМ: «Под “такими командами” я имел в виду сборные, не привыкшие владеть преимуществом. Прекращать игру ради результата контрпродуктивно»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия пояснил критические высказывания о тактике сборной Сенегала после матча 1/16 финала.

Источник: Спортс‘’

Бельгийцы уступали со счетом 0:2 к 86-й минуте, но отыгрались и перевели игру в дополнительное время. Победный гол забил Юри Тилеманс с пенальти на 125-й.

«Поясню свое послематчевое заявление, чтобы устранить всякую двусмысленность: говоря о “таких командах”, я имел в виду сборные, не привыкшие владеть преимуществом в матчах такого уровня на чемпионате мира.

Мои комментарии ни в коем случае не были адресованы африканским командам, с тем же успехом их можно было бы отнести и к азиатскиим, южноамериканским или европейским сборным, не привыкшим к такому давлению.

Когда я сам был менее опытным тренером, то на собственном горьком опыте убедился, что прекращать играть, чтобы любой ценой отстоять результат, контрпродуктивно. Вот что я имел в виду, когда говорил, что такие команды могут потерять свою тактическую структуру в такие моменты", — написал Гарсия в твиттере.