«Баварии» интересен Бремер. 29-летний защитник предпочитает остаться в «Ювентусе» (Джанлука Ди Марцио)

Мюнхенцы сделали предварительный запрос в адрес «Ювентуса» относительно бразильского защитника.
Немецкий клуб напрямую связался с руководством «бьянконери», чтобы оценить возможности и осуществимость сделки. Однако пока это лишь предварительная коммуникация сторон.
Несмотря на престиж немецкого клуба, Бремера хочет остаться в «Ювентусе». Пока остается неясным, какой будет стратегия туринцев и готов ли клуб расстаться с игроком в случае выгодного предложения.
Действующий контракт Бремера рассчитан до 30 июня 2029 года. Его статистику можно увидеть здесь.