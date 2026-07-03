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«Баварии» интересен Бремер. 29-летний защитник предпочитает остаться в «Ювентусе» (Джанлука Ди Марцио)

«Бавария» проявляет интерес к Бремеру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник: Спортс‘’

Мюнхенцы сделали предварительный запрос в адрес «Ювентуса» относительно бразильского защитника.

Немецкий клуб напрямую связался с руководством «бьянконери», чтобы оценить возможности и осуществимость сделки. Однако пока это лишь предварительная коммуникация сторон.

Несмотря на престиж немецкого клуба, Бремера хочет остаться в «Ювентусе». Пока остается неясным, какой будет стратегия туринцев и готов ли клуб расстаться с игроком в случае выгодного предложения.

Действующий контракт Бремера рассчитан до 30 июня 2029 года. Его статистику можно увидеть здесь.