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«МЮ» провел первичные переговоры по Саммервиллу с «Вест Хэмом». Трансфер будет возможен после ухода Рэшфорда (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» провел предварительные переговоры с «Вест Хэмом» по поводу Крисенсио Саммервилла, сообщает Daily Mail.

Источник: Спортс‘’

Игрок сборной Нидерландов находится в списке трансферных целей «Юнайтед», но ожидается, что клуб должен покинуть Маркус Рэшфорд, прежде чем они начнут переговоры о приобретении другого вингера.

Приоритетом «Юнайтед» остается покупка еще одного полузащитника после того, как они упустили Матеуша Фернандеша, на этой неделе перешедшего из «Вест Хэма» в «Тоттенхэм» за 85 млн фунтов.

Однако манкунианцы хотят понять сумму трансфера Саммервилла, если сделка станет актуальной.

«Вест Хэм», в свою очередь, также получил запросы от других английских и зарубежных клубов по 24-летнему игроку.