«МЮ» провел первичные переговоры по Саммервиллу с «Вест Хэмом». Трансфер будет возможен после ухода Рэшфорда (Daily Mail)

Игрок сборной Нидерландов находится в списке трансферных целей «Юнайтед», но ожидается, что клуб должен покинуть Маркус Рэшфорд, прежде чем они начнут переговоры о приобретении другого вингера.
Приоритетом «Юнайтед» остается покупка еще одного полузащитника после того, как они упустили Матеуша Фернандеша, на этой неделе перешедшего из «Вест Хэма» в «Тоттенхэм» за 85 млн фунтов.
Однако манкунианцы хотят понять сумму трансфера Саммервилла, если сделка станет актуальной.
«Вест Хэм», в свою очередь, также получил запросы от других английских и зарубежных клубов по 24-летнему игроку.