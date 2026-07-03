Роналду и Модрич — первые в истории ЧМ полевые игроки старше 40 лет, сыгравшие друг против друга

В возрасте 41 года и 147 дней нападающий сборной Португалии начал в стартовом составе игру против Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).
Кроме того, в этом матче впервые за всю историю чемпионатов мира друг против друга играют два полевых футболиста старше 40 лет. В стартовом составе сборной Хорватии вышел Лука Модрич.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше