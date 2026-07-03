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Роналду и Модрич — первые в истории ЧМ полевые игроки старше 40 лет, сыгравшие друг против друга

Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

В возрасте 41 года и 147 дней нападающий сборной Португалии начал в стартовом составе игру против Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).

Кроме того, в этом матче впервые за всю историю чемпионатов мира друг против друга играют два полевых футболиста старше 40 лет. В стартовом составе сборной Хорватии вышел Лука Модрич.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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