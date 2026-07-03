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Ойарсабаль стал лучшим игроком матча Испания — Австрия с оценкой 9.0 по Индексу ГОЛа, у Порро 8.9, у Кукурельи 8.2

Микель Ойарсабаль получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Испания — Австрия (3:0). Нападающий «Реал Сосьедад» забил два гола и удостоился оценки 9.0.

Источник: Спортс‘’

Фулбек «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро набрал 8.9. Латераль Марк Кукурелья, недавно перешедший из «Челси» в «Реал Мадрид», получил 8.2.

Сборная Австрии.

Вратарь: Александр Шлагер (6.5).

Оборона: Давид Алаба (5.9), Кевин Данзо (6.0), Конрад Лаймер (6.1), Штефан Пош (6.3).

Полузащита: Ксавер Шлагер (5.5), Николас Зайвальд (6.0), Марсель Забитцер (6.7), Пауль Ваннер (6.5), Романо Шмид (6.5).

Нападение: Михаэль Грегорич (5.7).

Футболисты, выходившие на замену: Флориан Гриллич (5.9), Карни Чуквуэмека (5.8), Марко Арнаутович (5.5), Саша Калайджич (5.5).

Сборная Испании.

Вратарь: Унаи Симон (6.4).

Оборона: Марк Кукурелья (8.2), Эмерик Лапорт (7.7), Пау Кубарси (7.7), Педро Порро (8.9).

Полузащита: Дани Ольмо (7.1), Родри (7.9), Алекс Баэна (8.0), Педри (7.2).

Нападение: Ламин Ямаль (7.4), Микель Ойарсабаль (9.0).

Футболисты, выходившие на замену: Микель Мерино (6.0), Ферран Торрес (5.9).

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