Ойарсабаль стал лучшим игроком матча Испания — Австрия с оценкой 9.0 по Индексу ГОЛа, у Порро 8.9, у Кукурельи 8.2

Фулбек «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро набрал 8.9. Латераль Марк Кукурелья, недавно перешедший из «Челси» в «Реал Мадрид», получил 8.2.
Сборная Австрии.
Вратарь: Александр Шлагер (6.5).
Оборона: Давид Алаба (5.9), Кевин Данзо (6.0), Конрад Лаймер (6.1), Штефан Пош (6.3).
Полузащита: Ксавер Шлагер (5.5), Николас Зайвальд (6.0), Марсель Забитцер (6.7), Пауль Ваннер (6.5), Романо Шмид (6.5).
Нападение: Михаэль Грегорич (5.7).
Футболисты, выходившие на замену: Флориан Гриллич (5.9), Карни Чуквуэмека (5.8), Марко Арнаутович (5.5), Саша Калайджич (5.5).
Сборная Испании.
Вратарь: Унаи Симон (6.4).
Оборона: Марк Кукурелья (8.2), Эмерик Лапорт (7.7), Пау Кубарси (7.7), Педро Порро (8.9).
Полузащита: Дани Ольмо (7.1), Родри (7.9), Алекс Баэна (8.0), Педри (7.2).
Нападение: Ламин Ямаль (7.4), Микель Ойарсабаль (9.0).
Футболисты, выходившие на замену: Микель Мерино (6.0), Ферран Торрес (5.9).
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