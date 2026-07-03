Оуэн о матче с Мексикой: «На “Ацтеке” Англии будет тяжелее дышать и думать, мяч будет двигаться иначе. Эксперты говорят, что на адаптацию нужно 10−14 дней»

Сборные сыграют в ⅛ финала ЧМ-2026 на стадионе «Ацтека» в Мехико, который находится на высоте 2200 метров над уровнем моря. Игра пройдет 6 июля (в 03:00) по московскому времени.
"Перед матчем в Мехико основное внимание уделяется высоте и тому, как она влияет на организм. Как футболист, я не меньше обеспокоен тем, как это сказывается на мяче, потому что это меняет расчеты, на которые ты опирался всю свою жизнь.
Всем известно, что Англии придется столкнуться с высокой влажностью и сниженной емкостью легких. Но эти условия заставят не только дышать тяжелее, но и тяжелее думать.
Игроки в гольф часто говорят о том, что на высоте мяч летит дальше, потому что воздух разреженнее. Англия испытает это на «Ацтеке» — мяч будет двигаться по-другому, быстрее или с большей траекторией полета. Страшно подумать, что для большинства английских игроков такое в матче будет впервые.
Внезапно те инстинкты, которые служили вам на протяжении всей карьеры, немного сбиваются. Это может показаться незначительным. Поверьте, это так.
То же самое относится и к контролю пасов. Люди обожают аккуратные полосы на свежескошенном поле, где трава меняет цвет, как на стадионе «Ацтека». Футболисты их ненавидят! Мяч, катящийся по разным типам травы, движется по-разному. Он может изменить направление настолько, что это заставит соперника сделать неудачный первый касание.
Но, конечно, более важная проблема здесь — высота над уровнем моря и тот самый процентный сдвиг касательно воздуха, о котором говорят ученые. Возможно, именно это станет решающим фактором, когда наши защитники оценивают удар головой, а мяч отскакивает от их головы и они просто перебрасывают его через защитника, вместо того чтобы выбить головой за пределы поля.
Достаточно всего лишь на долю секунды ошибиться в прыжке или контакте с мячом, чтобы это произошло. Болельщики могут этого не заметить или не оценить, но игроки почувствуют это немедленно.
Эксперты говорят, что игрокам требуется 10−14 дней, чтобы адаптироваться к игре на большой высоте. У Джордана Пикфорда есть 48 часов после прибытия в Мехико, чтобы отбить как можно больше ударов и привыкнуть к траектории полета мяча. Но давайте попробуем обратить это себе и на пользу", — написал Оуэн в своей колонке.